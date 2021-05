Insider berichten - Viola Amherd will Rahmenabkommen retten

In den strittigen Punkten des Rahmenabkommens konnten sich die Schweiz und die EU bisher nicht einigen. Besonders die Unionsbürgerrichtlinie gibt zu reden. Amherd will der Schweiz mit zusätzlichen Auflagen, die EU-Bürger erfüllen müssten, die in der Schweiz Sozialhilfe beantragen, Luft verschaffen.

Am 23. April reiste Bundespräsident Guy Parmelin nach Brüssel , um sich mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu treffen. Zu einer Einigung beim Rahmenabkommen kam es jedoch nicht. Die Schweiz und die EU liegen in den kritischen Fragen immer noch auseinander. Die Verhandlungen drohen zu scheitern, weil auch die EU keine Kompromissbereitschaft zeigt. Am Mittwoch ist es nun zu einer neuerlichen bundesratsinternen Aussprache zum Thema gekommen.

In Bundesbern fürchten verschiedene Exponenten den Abbruch der Verhandlungen und damit ein mögliches Ende des bilateralen Weges. Zu dieser Fraktion sollen auch Mitglieder des Bundesrats gehören. Namentlich werden in einem Bericht der Tamedia-Zeitungen Simonetta Sommaruga und Viola Amherd genannt. In bundesratsinternen Schriftwechseln soll Sommaruga gefordert haben, dass man der EU ein letztes Angebot mache. Insider berichten, dass eine Mehrheit des Bundesrats momentan jedoch zu einem Abbruch der Verhandlungen tendiere. Bereits übernächste Woche könnte es so weit sein.