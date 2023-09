Megan Milan: Schwarzes Model mit viel zu hellem Concealer geht viral

Model Megan Milan ist nach der Maske für ein Shooting an der Fashion Week entsetzt – Concealer und Make-up sind viel zu hell. Mit dem Video dazu geht sie aktuell viral.

Eklat an Fashion Week : «Dieses Make-up ist absolut inakzeptabel»

«Ich sehe aus wie ein Geist» – so kommentiert das schwarze Model Megan Milan das Make-up, das sie einige Momente vorher während der New York Fashion Week für ein Shooting verpasst bekommt. Wohlgemerkt von einem professionellen Make-up-Artist und seiner Assistentin, die dem Model erklärt: «Das Helle und Dunkle… Er findet, das sieht gut an dir aus.» Das ganze Szenario geht aktuell auf Tiktok viral, denn Milan filmt alles.

Dass Foundation und Concealer viel zu hell gewählt wurden und überhaupt nicht zum Hautton passen, ist deutlich erkennbar. Dazu schreibt Megan: «POV: Du bist ein Schwarzes Model». POV steht für Point of View – was etwa Sichtweise oder Standpunkt bedeutet. In der Caption steht zudem: «Ich bringe normalerweise meine eigene Foundation mit, nur für den Fall. Aber dieses Mal habe ich Vertrauen gehabt.»

«Das ist inakzeptabel»

11,3 Millionen Menschen haben das Video inzwischen gesehen und sind entsetzt über das Ergebnis. «Oh mein Gott, in 2023 ist das absolut inakzeptabel», «Mir ist die Kinnlade heruntergefallen. Als Make-up-Artist tut es mir leid, dass du das erleben musstest» und «als ich den Concealer-Ton gesehen habe, habe ich geschrien» sind nur einige der Reaktionen.

Unzählige Creator haben den Clip auf Tiktok gestitched (darauf Bezug genommen, nachdem sie am Anfang kurz das Video einblenden), um ihre Meinung und eigene Erlebnisse zu teilen. «Als Person of Color, die sich schminkt, gehst du ständig in Make-up-Läden, die angeblich verschiedene Hautfarben im Angebot haben sollten – aber es dann oft doch nicht tun. Wenn du Glück hast, kannst du deinen Ton online bestellen», berichtet etwa @aperilife88.

Die Misere und das gute Ende

Kurz nach dem Original teilt Megan ein weiteres Video, das sie – mitten während des Shootings – beim Beauty-Retailer Sephora zeigt. «Warum bin ich grad bei Sephora und kümmere mich um mein eigenes Make-up?», fragt sie und ist dabei den Tränen nahe. Zwischen dem neuen Look und der ersten, viel zu hellen Version liegen Welten. Anschliessend macht sie sich wieder auf den Weg zurück zum Shooting.

Dafür folgt ein gutes Ende: Etwa eine Stunde später sitzt sie im nächsten Make-up-Stuhl, dieses Mal bei Donny Davy, die sich weltweit einen Namen als Head Make-up-Artist bei der Erfolgsserie «Euphoria» gemacht hat. Nachdem Milan die passende Foundation schon trägt, ergänzt Davy ein glitzerndes Augen-Make-up, Rouge und frischt die Lippen auf – am Ende strahlt Megan an die Kamera. «Eine Stunde später hat Donny Davy meine nach unten gezogenen Mundwinkel umgekehrt.»

