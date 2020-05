Ausbreitung des Coronavirus

«Viren wurden von verschiedensten Orten in die Schweiz importiert»

Bio-Mathematikerin Tanja Stadler hat über 100 DNA-Proben von positiven Corona-Tests aus der Schweiz ausgewertet. Das Ergebnis zeigt, dass die Viren von vielen verschiedenen Orten importiert wurden.

Eine erste vorläufige Analyse der Erbgutdaten von in der Schweiz zirkulierenden Coronaviren zeigt, dass das Virus von vielen Orten in die Schweiz importiert wurde. Das berichtete der «Tages-Anzeiger». Tanja Stadler, Bio-Mathematikerin an der ETH Zürich, sagte in einer Onlinevorlesung am Dienstag dazu: «Es gab nicht den einen Schweizer Ausbruch. Die Viren wurden von verschiedensten Orten in die Schweiz importiert, und es gibt auch keinen Hinweis auf Infektionsherde in einzelnen Kantonen.»