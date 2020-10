Hiobsbotschaft für Liverpool : Virgil van Dijk muss operiert werden

Im Spiel gegen Everton musste der Verteidiger früh vom Platz. Jetzt ist klar, dass die Reds längere Zeit auf den 29-Jährigen verzichten müssen.

Der FC Liverpool muss voraussichtlich länger auf seinen niederländischen Abwehrstar Virgil van Dijk verzichten. Der Verteidiger der Reds wird nach der Verletzung, die er am Samstag im Derby beim FC Everton (2:2) erlitten hatte, am Knie operiert. Das gab der Verein am Sonntagabend bekannt.