Christian Drosten hält Corona-Pandemie für beendet

Christian Drosten : «Nach meiner Einschätzung ist die Corona-Pandemie vorbei»

Die Immunität in der Bevölkerung sei hoch, so Drosten.

Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne, begründete Drosten seine Einschätzung. Bereits jetzt gebe es in Deutschland eine «erste endemische Welle» von Corona-Infektionen.

Drosten verteidigte Schutzmassnahmen

Grundsätzlich möglich sei zwar weiterhin ein Mutationssprung beim Coronavirus. «Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr», sagte der Virologe der Berliner Charité. Er verwies dabei auf die Erfolge der Impfkampagnen in Deutschland und anderen europäischen Staaten – anders als beispielsweise in China, wo sich Corona-Infektionen derzeit rasant ausbreiten.

Drosten verteidigte jedoch erneut die Schutzmassnahmen gegen die Pandemie. «Hätte man gar nichts gemacht, dann wäre man in Deutschland in den Wellen bis zu Delta auf eine Million Tote oder mehr gekommen», gab Drosten zu bedenken.

«Zahl der schweren Erkrankungen nimmt ab»

Meisten Schutzmassnahmen bereits aufgehoben

Die meisten Corona-Schutzmassnahmen wurden mittlerweile bereits aufgehoben. Noch in Kraft sind unter anderem Maskenpflichten in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. Teilweise gelten in medizinischen Einrichtungen auch Testpflichten oder Einschränkungen für Besuche.