In der Schweiz gilt nach wie vor die Maskenpflicht an vielen Orten.

Dank der Impffortschritte wird die Forderung nach weiteren Lockerungen lauter. Speziell in Bezug auf die Maskenpflicht. Politiker und Geimpfte fordern einen Erlass der Maskenpflicht für vollständig Geimpfte, wie es in Israel und vermutlich auch bald in den USA der Fall ist. Doch ist diese Forderung zum jetzigen Zeitpunkt vernünftig? Der Virologe Andreas Cerny ist skeptisch. « Die Durchimpfung der Personen muss deutlich höher liegen, denn wir sind erst bei 20 Prozent. In unserem Fall ist es noch zu früh, um die Maskenpflicht aufzuheben. Allerdings muss man sicher darüber reden und sich Gedanken machen. Die Impfungen schreiten schnell voran, weshalb man gewisse Restriktionen aufheben kann. »