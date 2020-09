Isabella Eckerle : Virologin fordert Tests und Maskenpflicht für Kinder

Die Genfer Virologin Isabella Eckerle warnt vor Corona-Ausbrüchen in Schulen. Sie will eine strengere Maskenpflicht für Kinder. Experten sehen darin jedoch Schwierigkeiten.

Wenn Kinder nicht getestet würden, werde man Ausbrüche in Schulen wie jüngst im Aargau und in Genf allenfalls zu spät bemerken.

Kinder seien gleich oft auf Corona zu testen wie die ganze Bevölkerung, sagte Eckerle in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Wenn Kinder nicht getestet würden, werde man Ausbrüche in Schulen wie jüngst im Aargau und in Genf allenfalls zu spät bemerken.