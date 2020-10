Isabelle Eckerle Virologin geht gegen Hassbotschaften von Corona-Skeptikern vor

Auf Twitter schreibt sie: «Jeder Angriff wird dokumentiert sowie an unsere Rechtsabteilung weitergeleitet. Mit Konsequenzen ist zu rechnen.»

Die Virologin, im Bild mit Daniel Koch und Patrick Mathis vom BAG, will gegen diese Hassbotschaften rechtlich vorgehen.

Prof. Isabella Eckerle, Leiterin Zentrum für Viruserkrankungen an den Universitätskliniken, wird im Netz angefeindet.

Nach einem Auftritt in der deutschen ZDF-Talkshow «Maybrit Illner» wird die Genfer Virologin mit Drohungen und Beleidigungen eingedeckt. Nun hat die 40-Jährige reagiert. Auf Twitter schreibt Eckert: «Ich möchte alle Absender beleidigender und mir drohender E-Mails darauf hinweisen, dass dies in Deutschland und der Schweiz einen Strafbestand darstellt.» Eckert weiter: «Jeder Angriff wird dokumentiert und an unsere Rechtsabteilung weitergeleitet. Mit Konsequenzen ist zu rechnen.»