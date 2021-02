Bentz et al., NPJ Digital Medicine 2021

Im virtuellen Training können Nutzerinnen und Nutzer schrittweise in die Höhe steigen und auf jedem Level die Ausprägung ihrer Höhenangst angeben.

Ein Forscherteam der Universität Basel hat die Virtual Reality App «Easyheights» entwickelt, die gegen Höhenangst helfen soll. Die Angst vor Höhe ist weit verbreitet, doch bei ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung ist die Angst derart stark ausgeprägt, dass sie darunter leiden. Betroffene nehmen jedoch selten professionelle Hilfe in Anspruch, da sie sich nur widerwillig ihrer Angst aussetzen wollen.

Im virtuellen Erlebnis steht der Nutzer auf einer ein Meter hohen Plattform, die nach einigen Minuten Gewöhnungszeit automatisch schrittweise höher steigt. Auf jedem neuen Level können sie die Ausprägung ihrer Höhenangst angeben. So soll die Angst vor der Höhe ohne Stresssituation gemindert werden.

Wirksamkeit der App nachgewiesen

Die Forscher konnten die Wirksamkeit von «Easyheights» in einer Studie nachweisen. An der Studie nahmen insgesamt 50 Personen mit Höhenangst teil. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen geteilt. Eine Hälfte der Teilnehmenden absolvierte mithilfe der App ein insgesamt vierstündiges Höhentraining innert zwei Wochen. Die andere Hälfte war der Kontrollgruppe ohne Training zugeteilt.