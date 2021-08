Facebook lanciert «horizon workrooms» : Virtual und Augmented Reality erreichen auch Social Media

Flexible Arbeitsbedingungen und von Zuhause zu arbeiten wurden in letzter Zeit, insbesondere auch durch die Pandemie, ein immer wichtiger werdendes Thema. Facebook hat einen Test einer neuen Virtual-Reality-App für die Fernarbeit gestartet, mit der Nutzerinnen und Nutzer Meetings als Avatar-Versionen ihrer selbst abhalten können. Zuckerberg kündigte die neue Funktion in einem Interview mit Gayle King, der Co-Moderatorin von "CBS This Morning", an und demonstrierte sie.