Mehr als 20’000 Menschen zwischen 15 und 24 Jahren hatten Ende August keinen Job. Die Arbeitslosigkeit ist seit März sprunghaft angestiegen. Im August betrug der Anstieg 0,5 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent – es ist einer der höchsten Werte seit 2010. «Damals zeigten sich die Nachwirkungen der Finanzkrise noch in den Arbeitslosenzahlen, jetzt die Corona-Krise. Es ist ein typisches Muster, dass die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen in Krisen stärker ansteigt», erklärt Fabian Maienfisch, stellvertretender Kommunikationsleiter des Seco (siehe 3 Fragen an).

Subventionen für geringere Lohnkosten gefordert

Unia sieht auch Unternehmen in der Pflicht

Selbst Bürgerliche fordern staatliche Hilfe

Selbst aus dem bürgerlichen Lager werden Rufe nach staatlicher Hilfe laut. So hat etwa SVP-Nationalrat Mike Egger in der Sommersession den Bundesrat aufgefordert, Anreize zu prüfen, um das Problem zu entschärfen. «Ich könnte mir etwa steuerliche Entlastungen für die Unternehmen vorstellen, welche Ausbildungsplätze anbieten und ihre Lehrlinge dann auch weiterbeschäftigen.»

FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen sieht die Unternehmen zumindest zum Teil in der Pflicht: «Wo möglich sollen sie Brückenangebote schaffen, etwa in Form von Sprachaufenthalten, um die Lehrlinge später, wenn sich die Situation wieder etwas entspannt hat, wieder anzustellen.» Das Ziel müsse klar sein, Anschlusslösungen für möglichst viele Lehrabgänger zu finden: «Um das zu erreichen, können auch steuerliche Anreize ein Mittel sein», sagt Wasserfallen.

«Auch Lehrabgänger müssen flexibel sein»

Während Politik und Gewerkschaften also den Staat und die Betriebe in der Pflicht sehen, ortet Forscherin Renold das Problem noch woanders: «Eine Krise wie diese erfordert auch von den Jugendlichen eine gewisse Flexibilität. Wer derzeit Hunderte Bewerbungen für einen Job als Kauffrau/Kaufmann in der Tourismusbranche schreibt, wäre wohl gut beraten, seine Strategie für die Suche zu ändern.» Die Krise treffe nicht alle Branchen gleich heftig. Auch die Jobsuche in einem anderen Kanton oder in einer anderen Abteilung innerhalb eines Grosskonzerns seien Lösungen.