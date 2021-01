Nur noch schlechte Schüler sollen präsent sein müssen

Zwei Schüler des Berner Gymnasiums Kirchenfeld wollen das Ansteckungsrisiko in Schulen senken. In einer Petition fordern Caspar Schucan (17) und Philipp Burkhardt (18), dass Schüler frei wählen können, ob sie einer Lektion vor Ort oder via Videokonferenz folgen wollen. Einzige Bedingung: Ein Notenschnitt über 4. Laut den beiden würde damit die Situation in den Klassenzimmer entschärft. Schwächere Schüler, die auf mehr Unterstützung angewiesen seien, müssten dennoch nicht auf den Präsenzunterricht verzichten. Ihren Vorschlag schickten die beiden auch an die Berner Erziehungsdirektion. Dass sie keine Antwort bekamen, findet Burkhardt schade. «Die jetzige Situation ist unbefriedigend. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass über Lösungen nachgedacht werde.» Corona sei eine ernste Krankheit. So litten ein Lehrer und eine Schülerin an Langzeitfolgen.