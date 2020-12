«Die Natur kennt keine Fairness. Jammern hilft jedoch nicht», so ein GLP-Nationalrat.

Die Furcht vor dem mutierten Coronavirus-Variante hält ganz Europa in Atem. Die Schweiz und mit ihr halb Europa machen die Grenze zu Grossbritannien dicht, um eine Ausbreitung der deutlich ansteckenderen Virus-Variante zu stoppen. Noch am Wochenende sorgte die Zulassung eines Impfstoffs in der Schweiz für einen Lichtblick.