Corona-Impfstoff : Virusausbreitung könnte halbiert werden

Laut Aussagen des CEO von Biontech, könnte man vor dem Winter 2021 wieder ins normale Leben zurückkehren. Das, weil der Impfstoff bereits ab Ende dieses oder Anfang nächstes Jahr ausgeliefert werden kann.

Die Ausbreitung des C oronavirus könnte laut dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech mit einem Impfstoff deutlich eingedämmt werden. D er Chef des Unternehmens, Ugur Sahin, meinte am Sonntag zum britischen Fernsehsender BB C, dass e r zuversichtlich sei , dass die Übertragung möglicherweise um die Hälfte verringert werde . Es sei absolut essenziell, vor dem nächsten Herbst eine hohe Impfrate zu haben, um eine Rückkehr zum normalen Leben vor dem Winter 2021 sicherstellen zu können, sagte Sahin. Wenn alles weiterhin gut laufe, könne der Impfstoff ab Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres ausgeliefert werden.