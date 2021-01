1 / 5 Am Montag meldete Basel-Stadt für die vorangegangenen 24 Stunden nur noch 9 Corona-Infektionen. Das ist der tiefste Wert seit Mitte Oktober. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen ordnet die Entwicklung ein. Konstantin Furrer Aber: «Bei der nachträglichen Analyse von Laborproben von Personen mit einem positiven Corona-Test fanden wir in Basel-Stadt bisher insgesamt zehn britische bzw. südafrikanische Virusmutationen», so Thomas Steffen. Steve Last Wesentliche Faktoren für die ansonsten tiefen Zahlen dürften laut Steffen unter anderem die getroffenen Massnahmen im Bereich Freizeit, Sport und Gastbetriebe, die Stärkung des Contact Tracing und das breite Testangebot sein. Werner Indlekofer

Am Montag meldete Basel-Stadt für die vorangegangenen 24 Stunden nur noch 9 Corona-Infektionen. Das ist der tiefste Wert seit Mitte Oktober. Plötzlich steht der Stadtkanton, der am 23. November schon Gastronomie- und Freizeitbetriebe schloss zusammen mit dem Nachbarkanton Baselland wieder als Schweizer Musterschüler da. Noch vor einem Monat war das ganz anders, seither ist die Inzidenz aber im freien Fall. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen ordnet die Entwicklung ein.

Basel ist im November vorgeprescht und hat am 23. November Gastronomie und Freizeiteinrichtungen in den Winterschlaf geschickt. Ist die aktuell gute Lage dieser frühen Intervention zu verdanken?

Thomas Steffen: Wir konnten in Basel-Stadt in den letzten Wochen in der Tat einen Rückgang der Fallzahlen verglichen mit November 2020 erreichen. Wesentliche Faktoren für diesen positiven Trend dürften unter anderem die getroffenen Massnahmen im Bereich Freizeit, Sport und Gastbetriebe, die Stärkung des Contact Tracing und das breite Testangebot sein. In Basel-Stadt gab es schon früher vergleichsweise günstigere Verlaufszahlen. Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, dass die schnelle, nachhaltige Reaktion auf ungünstige Trends besonders wichtig ist.

Das Baselbiet hat einen anderen Weg gewählt und hat auf den Bund gewartet und steht jetzt trotzdem praktisch gleich gut da. Hat der Kanton Baselland von den strengeren Massnahmen in Basel-Stadt profitiert?

Der Vergleich zwischen den Kantonen ergibt oft verzerrte Bilder, da die Situationen recht verschiedenen sind. So hat beispielsweise Basel-Stadt eine fast zehnmal grösseren Bevölkerungsdichte als Baselland – und damit auch eine grössere Verkehrs- und Kontaktdichte – was schon aufgrund dieser Situation zusätzliche Massnahmen erforderlich macht. Zentren wirken dabei immer auch über den eigenen Bereich hinaus. Wir lernen aber auch viel vom Kanton Basel-Landschaft und anderen Kantonen.

Wie würden Sie allgemein die aktuelle Dynamik einordnen, ist der Trend stabil?Wir hoffen, dass sich der seit Dezember zu beobachtende Abnahmetrend in den nächsten Wochen auch aufgrund der nun ergriffenen schweizerischen Massnahmen weiter fortsetzt. Damit sollte das weiter ausgebaute Contact-Tracing auch noch stärker zur Wirkung kommen, weil Fälle wieder besser nachverfolgbar sind. Dies ist insbesondere zur aufwendigen Bekämpfung der mutierten Coronaviren aus Grossbritannien und Südafrika wichtig.

Ist das Contact-Tracing bereits wieder in der Lage mit dem Virus Schritt zu halten oder wäre dazu eine weitere Reduktion des Infektionsgeschehens nötig und von was für Fallzahlen pro Tag reden wir da?

Wir haben das Contact-Tracing in Basel-Stadt erheblich ausgebaut und sind damit nahe am Virus dran. Bei den gegenwärtig immer noch hohen Fallzahlen können aber die Ansteckungsketten oft nicht mehr sicher abgegrenzt werden, was die Bekämpfung erschwert. Hier helfen die hoffentlich bald noch tieferen Zahlen von Neuinfektionen mit, den Virus gezielter zu bekämpfen.

Sie haben die britische Virusmutation, die wesentlich ansteckender ist, schon angesprochen. Wurde diese in Basel schon nachgewiesen und wie will man deren Ausbreitung verhindern? Sind etwa Anpassungen der Quarantäne-Vorschriften denkbar?

Bei der nachträglichen Analyse von Laborproben von Personen mit einem positiven Corona-Test fanden wir in Basel-Stadt bisher insgesamt zehn britische bzw. südafrikanische Virusmutationen. Die Laborproben stammen aus der Zeit von Ende November 2020 bis anfangs Januar 2021. Wir klären im Moment mit unserem Contact Tracing Team ab, ob im weiteren Umfeld dieser Personen weitere Ansteckungen aufgetreten sind, welche bisher nicht gefunden wurden. Die Quarantäne-Vorschriften sind in solchen Fällen bezüglich einbezogenen Personengruppen erweitert. Mit der allgemeinen Senkung der Zahl von Neuinfektionen durch Massnahmen, dem gezielten verstärkten Contact Tracing und mit der Impfung sollte die Ausbreitung der Virusmutation und seine allfälligen Auswirkungen im Schach gehalten werden.