Nachdem die Mutante in Oberwil an der Primarschule Thomasgarten aufgetaucht war, wurde ein Massentest angeordnet. Dabei wurden 21 neue Corona-Fälle festgestellt, die Schule wechselt nun auf Fernunterricht.

In der Schweiz geht die Angst vor dem mutierten Virus um. Massentests in St. Moritz und an einer Baselbieter Primarschule, die nun sogar auf Fernunterricht umstellt. Wo die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen wird, wird alles unternommen, um die Fälle zu isolieren und die weitere Ausbreitung der Mutation b117 zu stoppen. Der Bundesrat hat die Notwendigkeit der seit Montag geltenden neuen Massnahmen auch mit der hochansteckenden Virusvariante begründet.

«Man muss die Gefahr durchaus ernst nehmen, aber die Gefahr wird zu stark dramatisiert», sagt der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen am Donnerstag im «Tages Anzeiger». Der Präventivmediziner geht davon aus, dass die Fallzahlen in den kommenden Wochen weiter sinken werden, was dazu führe, dass das mutierte Virus kaum die kritische Masse erreichen werde, um das Gesundheitswesen neuerlich an seine Kapazitätsgrenze zu bringen. Alarmismus sei darum fehl am Platz. «Das kann bei Leuten in einer Ermüdung münden, die unerwünschte Verdrängungen und Gegenreaktionen provoziert», warnt Steffen.