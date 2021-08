Versicherungen  - Visana gibt 25 Millionen an Kunden zurück

Davon profitieren werden Tausende Kundinnen und Kunden in der Grundversicherung.

Good News für alle Visana-Kundinnen und -Kunden. Für den kommenden Frühling plant der Versicherer eine Auszahlung von 25 Millionen Franken an seine Kundinnen und Kunden. Doch wie kommts? Das Geld dafür stammt aus den Reserven, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Davon profitieren werden Tausende Kundinnen und Kunden in der Grundversicherung.