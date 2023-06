Vision Pro: Das kann Apples Cyberbrille

Virtuelle Reisen, Sporterlebnisse mit vielen Details und 3D-Karten, interaktive TV-Shows: Der iPhone-Hersteller beginnt eine neue Ära. Apple hat am Dienstag die Cyberbrille Vision Pro enthüllt. Das Gerät erinnert an eine Skibrille und hat den gleichen Prozessor wie die Mac-Computer, den M2-Chip. Die Brille soll Nutzerinnen und Nutzern eine komplett neue Art bieten, um mit Freunden zu kommunizieren, Filme zu schauen oder zu Gamen. Dazu befinden sich an der Brille zwölf Kameras, fünf Sensoren und sechs Mikrofone. Mit der Brille kann man wahlweise vollkommen in die virtuelle Welt eintauchen, oder seine Umgebung einfach mit virtuellen Elementen überblenden (Augmented Reality). Gesteuert wird mit den Händen. Die Brille hat zwei hochauflösende 4K-Displays. Ein Akku steckt nicht im Gerät. Er ist mit einem Kabel verbunden und kann in den Hosensack gesteckt werden.