Visionen aus 2007 – So hätte Luzern heute aussehen können

Gerade zu Jahresende macht man sich des Öfteren Gedanken über die eigene Zukunft. Das Gleiche tat der Stadtrat von Luzern, aber vor fast 15 Jahren. «Die Stadt Luzern im Jahr 2022» so der Name eines Papiers mit verschiedenen Visionen, die der Stadtrat 2007 anlässlich der bevorstehenden Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) erstellt hatte, wie die «Luzerner Zeitung» schreibt. 20 Minuten wagte den Blick zurück in die Zukunft.

Luzern als Hochburg des Tourismus

Bereits im Jahr 2007 war Luzern eine Tourismus-Hochburg in der Schweiz. So lagen die Logiernächte in den Hotelbetrieben in den Jahren 1993 bis 2005 im Bereich von 800’000 und einer Million. Dementsprechend stellte man sich vor, wie Luzern zukünftig aussehen könnte, wenn man noch mehr Touristen in die Stadt locken wollte: Insbesondere das linke Seeufer müsste umgestaltet und multifunktional werden. Einrichtungen für Kultur und Bildung sollten in einem Cluster von Hotellerie, Erholung und Freizeit sowie verschiedenen temporären Events ihren Platz finden. Das bedingt auch einen durchgehenden öffentlichen Zugang zum See.