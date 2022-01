Visum annulliert: Novak Djokovic muss Australien wieder verlassen

Anwälte im Einsatz : Visum annulliert – Djokovic muss Australien wieder verlassen

Mehrere Stunden wurde Novak Djokovic am Flughafen festgehalten. Laut Medienberichten ist eine Entscheidung gefallen. Der Serbe darf nicht ins Land.

Kurz nach der Landung in Melbourne nahm die Farce um Tennis-Superstar Novak Djokovic die nächste Wendung. Trotz seiner umstrittenen medizischen Ausnahmegenehmigung für den Start bei den Australian Open verweigerten die Grenzschützer dem wohl ungeimpften Serben zunächst die Einreise, weil sein Visum offenkundig ungültig war.

Viele Stunden verbrachte der Serbe am Flughafen. Kurz nach 22 Uhr kam die Entscheidung: Das Visum von Djokovic wurde annuliert. Der Tennis-Star darf nicht ins Land einreisen. Er müsse das Land am Donnerstag wieder verlassen. Denn Djokovic konnte nicht glaubhaft darlegen, dass er legitimen Anspruch auf eine Befreiung von der Impfpflicht hatte. Dazu kam es zu Unregelmässigkeiten im Zusammenhang mit seinem Visums-Antrag. Seine Anwälte wollen den Entscheid nun anfechten. Dies berichtet die «TheAge». Laut einem serbischen Journalisten wird es eine Anhörung vor einem Richter geben. Es gäbe aber nur eine «kleine Chance», dass Djokovic an den Australian Open spielen wird.