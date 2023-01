Vizeleutnant nach Schusswechsel in Kaserne wieder frei

1 / 6 Nach dem Tod eines Soldaten in einer österreichischen Kaserne ist der Vizeleutnant, der die tödlichen Schüsse abgegeben haben soll, bereits wieder auf freiem Fuss. AFP Der getötete Soldat soll nach neusten Erkenntnissen mit seinem Sturmgewehr 77 auf den Vorgesetzten eingeschlagen haben. IMAGO/SEPA.Media Der Streit eskalierte. IMAGO/SEPA.Media

Darum gehts Nach dem tödlichen Schusswechsel in einer österreichischen Kaserne laufen die Ermittlungen weiter.

Am Dreikönigstag erschoss ein Vizeleutnant nach einem Streit einen Soldaten.

Ein anfänglicher Mordverdacht gegen den Vorgesetzten hat sich bisher nicht erhärtet.

Nach dem Todesschuss in der Flugfeldkaserne Wiener Neustadt am Morgen des Dreikönigstages hatte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts eingeleitet. Denn am Freitag war ein 20-jähriger Wachsoldat tödlich von einer Kugel getroffen worden.

Der 20-jährige, unbescholtene Businessschool-Absolvent aus gutem Hause soll mit seinem Sturmgewehr 77 drei Kollegen bedroht haben. Es soll im Zuge der Wachablöse kurz vor sieben Uhr zu einem Streit gekommen sein. Der Vizeleutnant, als «Offizier vom Tag» Chef des 20-Jährigen, soll daraufhin eingeschritten sein und den jungen Soldaten zur Rede gestellt haben.

Mit Gewehr auf Vizeleutnant eingeschlagen

Der Wachsoldat soll mit dem Gewehr auf das Gesicht oder auf den Kopf des Vizeleutnants eingeschlagen haben. In der Folge soll es zum handfesten Tumult gekommen sein, dabei fielen auch mindestens drei Schüsse aus der Dienstpistole des Vorgesetzten. Ein Schuss traf den 20-Jährigen tödlich.

Für den jungen Niederösterreicher kam jede Hilfe zu spät, der 54-Jährige wurde ins Spital gebracht und festgenommen (für den 54-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung). Der 54-Jährige erlitt, entgegen erster Meldungen, keine sehr schweren Verletzungen. Heute.at berichtet von einer Platzwunde und Blessuren am Kopf.

Mordverdacht erhärtete sich nicht

Ob auch mit dem Sturmgewehr 77 des 20-Jährigen Schüsse abgegeben worden sind, ist noch unklar bis strittig. Denn es gäbe laut Insidern Zeugenaussagen, die dies bestätigten, aber auch Stimmen, die dies verneinen. Die Wr. Neustädter Staatsanwaltschaft ordnete ein Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts an, das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm den Fall. Am Freitagabend erhärtete sich der Tatverdacht wegen Mordes indes nicht, der Vizeleutnant wurde nicht in U-Haft genommen und auf freien Fuss gesetzt.

Laut Staatsanwalt Erich Habitzl habe sich bei den Befragungen eben der anfängliche Mordverdacht nicht erhärtet, weshalb der Vizeleutnant nicht in U-Haft genommen wurde und auf freien Fuss gesetzt wurde. Jetzt werde ein Schussgutachten des Bundeskriminalamtes gemacht und dann werde man entscheiden, ob eine Tatrekonstruktion stattfinden wird oder nicht.

Denn laut Zeugenaussagen habe sich die «Notwehrversion» des Vizeleutnants bis dato bestätigt. Der 20-Jährige habe drei Wachsoldaten per Sturmgewehr bedroht, der 54-Jährige wollte schlichten, bekam aber das Gewehr auf den Kopf beziehungsweise ins Gesicht geschlagen. Mit einer stark blutenden Kopfwunde habe der Vorgesetzte schliesslich seine Dienstpistole gezogen, im Gerangel mit dem jungen Soldaten hätten sich drei Schüsse, einer davon ein tödlicher Körpertreffer, gelöst. Auch eine Obduktion wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet.

Soldat rückte im September ein

Der tote Soldat, der erst Ende Dezember seinen 20. Geburtstag gefeiert hat, ist am 5. September 2022 in Hörsching eingerückt und hat sowohl die Schiess-, als auch die Ausbildung zum Wachsoldaten und zum Wachkommandanten erfolgreich absolviert. Seit Mitte Oktober war er als Wachsoldat in der Flugfeld-Kaserne eingesetzt. Der Pädagogen-Sohn hatte auch mit Erfolg eine Business-School in Wien abgeschlossen, war bis dato unauffällig.

Der 54-Jährige ist laut Bundesheer seit 1987 beim Bundesheer und seit 2007 in der Flugfeldkaserne. Der Burgenländer ist Vizeleutnant und galt als erfahrener Soldat mit In- und Auslandseinsätzen.