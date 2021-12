Fristlos entlassen – Vizepräsident bei Sony wollte einen 15-Jährigen zum Oralsex einladen

Der Playstation-Mitarbeiter wurde draufhin fristlos entlassen. «Wir sind uns der Situation bewusst und haben den Angestellten von seiner Position entlassen», so Sony gegenüber Cnet.com . Ob er nun auch mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat, ist noch unbekannt.

Er trug ein PS5-Shirt

Den Text, der zum Treffen führte, ist in der Videobeschreibung in einem Google-Drive-Link zugänglich. Dort ist nachzulesen, wie sich Cacioppo vermeintlich zum Oralsex bei seinem eigenen Haus treffen wollte. Dabei stellte er auch einige Bedingungen: «Kein f***en. Nur blasen», steht in einer Antwort auf den verdeckten Youtuber.