Abgang bei der Nati : Vladimir Petkovic wird Trainer von Girondins Bordeaux

Der französische Top-Klub hatte den Coach der Nati in den letzten Tagen heiss umworben. Laut einem Medienbericht, lässt der Schweizer Fussballverband Vladimir Petkovic ziehen.

Vladimir Petkovic hatte die Schweizer Fussballnationalmannschaft im Jahr 2014 von Ottmar Hitzfeld übernommen. Er führte die Nati nacheinander an die EM 2016 in Frankreich, die WM 2018 in Russland und jüngst an die EM 2020, die mit einem Jahr Verspätung über den ganzen europäischen Kontinent verteilt durchgeführt wurde.