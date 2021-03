Vlhova führt sowohl in der Slalom-Wertung als auch im Gesamtweltcup. Heute konnte sich die Slovakin beide Kugeln sichern. Im Gesamtweltcup würden ihr vor dem Riesenslalom am Sonntag fünf Punkte reichen, um Lara Gut-Behrami entscheidend zu distanzieren. Beim Weltcupfinal erhalten nur die Top 15 Punkte. Vlhova reicht also ein 15. Rang für die Entscheidung.