Lara Gut-Behrami Die Schweizerin kann im 2. Lauf nicht brillieren und grüsst nur kurz von der Spitze. (Video: SRF)

Petra Vlhova hat ihren Heim-Riesenslalom von Jasna gewonnen und im Rennen um den Gesamtweltcup viele Punkte aufgeholt. Einen Tag nach Platz zwei im Slalom hinter Dauerrivalin Mikaela Shiffrin war die slowakische Skirennfahrerin am Sonntag nicht zu schlagen und siegte vor Alice Robinson aus Neuseeland (+0,16 Sekunden) und Shiffrin (+0,37). In der Gesamtwertung profitierte Vlhova von einem verpatzten Rennen der Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (9.) und kam bis auf 36 Punkte an die führende Schweizerin ran.

Erholung und Pause statt Trainings

Gut-Behrami wiederum fiel schon im ersten Lauf deutlich zurück, nachdem ihr im Startsektor ein grösserer Fahrfehler unterlaufen war. Zwar steigerte sie sich im zweiten Lauf, zu mehr als Rang 9 reicht es jedoch nicht. Trotzdem will sich die Tessinerin im Kampf um die grosse Kristallkugel nicht aus der Ruhe bringen lassen: «Im Blick auf den Gesamtweltcup nehme ich Rennen für Rennen, ich habe noch drei Rennen und versuche jetzt meine Kräfte zu sammeln. Ich gehe nach Hause und erhole mich jetzt. Für mich ist es wichtig, dass ich jetzt abschalten kann.»

Ähnlich erging es an diesem Tag Michelle Gisin. Auch die 27-Jährige bekundete im ersten Lauf Mühe: «Es ist nirgends wirklich sehr steil, das ist nicht unbedingt meine Lieblingspiste dieses Jahr», so Gisin. Nach einer Steigerung im zweiten Lauf klassierte sie sich auf dem 8. Platz, direkt vor Gut-Behrami. Mit Simone Wild (14.) und Wendy Holdener (16.) schafften es immerhin noch zwei weitere Schweizerinnen in die Top 20.

Bassino gewinnt Disziplinenwertung

Marta Bassino sicherte sich indes mit einem vierten Platz frühzeitig den Gewinn der Disziplinenwertung. Die Italienerin ist beim letzten Riesenslalom in Lenzerheide nicht mehr vom Top-Platz zu verdrängen. Weiter geht es im Ski-Weltcup der Frauen am nächsten Wochenende im Schwedischen Are, wo zwei Slalomrennen anstehen und Vlhova unter Druck steht.

