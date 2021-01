Ein Pferd kam am Donnerstag in Salmsach TG unter einen Zug und wurde dabei getötet.

Eine Reiterin war am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pferd in Salmsach TG unterwegs, als das Tier erschreckte und sich plötzlich losriss. Beim Weiler Fehlwies lief es über die Bahngleise, wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt und wurde dabei vom Thurbo erfasst. Die Überreste des Tieres verteilten sich im Schnee. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt gegenüber der Zeitung, man sei ausgerückt und habe mit der Pferdebesitzerin gesprochen. Für die Räumung der Unfallstelle wurde die SBB aufgeboten.

Wie die SBB auf Anfrage mitteilt, wird in solchen Fällen in der Regel die SBB Intervention aufgeboten. Es handele sich um eine tiefe vierstellige Anzahl an Einsätzen pro Jahr. «Die Intervention der SBB wurde am Donnerstag unmittelbar nach dem Ereignis aufgeboten, die Interventionsleute sind die Stelle mehrmals abgegangen. Aufgrund des starken Schneefalls gestaltete sich die Bergung der weit verteilten Kadaverteile aber schwierig, da diese vom hohen Schnee verdeckt sind», so Sprecher Martin Meier.