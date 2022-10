Nachlassstundung: Vögele Shoes schrammt knapp am Konkurs vorbei – 180 Kündigungen

Ein Gericht hat entschieden, dass Vögele Shoes Ladeneinrichtungen in bereits geschlossenen oder noch zu schliessenden Filialen wegen finanzieller Not veräussern muss.

Vögele kann so um einen Konkurs herum – vorerst.

Ein Gericht hat Vögele Shoes wegen finanzieller Not eine provisorische Nachlassstundung gewährt.

Die Karl Vögele AG, zu der die Marke Vögele Shoes gehört, hat in den letzten vier Monaten 180 Kündigungen ausgesprochen. Laut der «Linth-Zeitung» machte die Schweizer Traditionsfirma im gleichen Zeitraum 51 Verkaufsstellen dicht. Auch die Filiale in der Shopping-Arena St. Gallen werde am 22. Oktober schliessen.