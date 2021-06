Markenname bleibt - Vögele Shoes gehört neu einer deutschen Firma

Das ist Vögele Shoes

Die Karl Vögele AG hat ihren Hauptsitz in Uznach, St. Gallen. Das Unternehmen verfügt mit den Marken Vögele Shoes, Bingo und Max Shoes über ein attraktives Portfolio an Damen-, Herren-, Kinder- und Sportschuhen in sich ergänzenden Segmenten. Die Gruppe beschäftigt in gut 116 Filialen und am Hauptsitz in Uznach/SG rund 600 Mitarbeitende.