Nachlassstundung: Vögele wendet Pleite ab – so geht es mit dem Unternehmen nun weiter

180 Kündigungen in vier Monaten, 51 Filialen dichtgemacht und nun in der Nachlassstundung : Das Schweizer Traditionsunternehmen Karl Vögele, zu dem unter anderem Vögele Shoes gehört, kämpft gegen den Konkurs. Nach einem Gerichtsentscheid besteht nun Hoffnung, dass die Firma auch in Zukunft weiter bestehen kann.

Herr Müller, ein Gericht in Uznach hat Karl Vögele wegen finanzieller Not eine Nachlassstundung gewährt. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Wir sind vor 1,5 Jahren mit einer langfristig ausgelegten Transformationsstrategie angetreten. Ursprünglich war geplant, dass die Umstrukturierung der letzten drei Jahre per Ende 2021 und durch die Geschäftsübernahme durch den neuen Besitzer cm.shoes GmbH abgeschlossen ist.



Wie ging es dann weiter?

Aktuell hat vor allem die komplexe geopolitische Lage mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine einen grossen Einfluss auf das Konsumverhalten unserer Kundinnen und Kunden. Zugleich steigt die Inflation, was die Lebenshaltungskosten steigen lässt und sich unmittelbar auf das Konsumverhalten unserer Kundinnen und Kunden auswirkt. Dies spürt die ganze Branche.