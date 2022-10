Angelina Jolie : «Völlig falsch» – Brad Pitt wehrt sich gegen Gewalt-Vorwürfe seiner Ex-Frau

Eine Gegenklage von Angelina Jolie im Streit um eine Luxusimmobilie in Frankreich liefert nun Details über mutmassliche Handgreiflichkeiten ihres Ex. Der Schauspieler reagierte prompt.

Nun hat die Schauspielerin in ihrer Gegenklage jedoch schwere Anschuldigungen erhoben, in denen sie ihrem Ex-Mann vorwirft, ihre Kinder gewürgt und geschlagen zu haben.

Der erbitterte Justizstreit zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie hat Details über eine mutmassliche Auseinandersetzung auf einem Privatjet-Flug des einstigen Glamourpaars zutage gefördert. Das berichtete die «New York Times» am Mittwoch. Der Schauspieler habe demnach 2016 in der Maschine ihren Kopf gepackt, sie geschüttelt, eines ihrer Kinder gewürgt und ein anderes geschlagen, hiess es in den Unterlagen einer Gegenklage Jolies, die sie in einem Disput um ihr Weingut Château Miraval in Südfrankreich einreichen liess.