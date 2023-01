Toffen: Familie von angefahrenem Kater mit Spenden überhäuft

1 / 4 Pändu wurde kurz vor Weihnachten von einem Auto angefahren. Privat Die nächsten acht Wochen braucht das 13-jährige Büsi viel Ruhe und sollte sich möglichst wenig bewegen. Privat Für vier Wochen muss er nun eine Schiene am Bein tragen. Privat

Darum gehts Kater Pändu wurde kurz vor Weihnachten von einem Auto angefahren.

Zur Finanzierung der Behandlungskosten hat die Besitzerfamilie ein Crowdfunding gestartet.

Nach dem Artikel von 20 Minuten wird die Familie nun mit Spenden überhäuft.

Ein Vorfall kurz vor Weihnachten brachte Familie Vonäsch aus Toffen BE in finanzielle Bedrängnis: Am 22. Dezember wurde ihr geliebter Kater Pändu von einem Auto angefahren. Das Büsi kam zwar mit einer angerissenen Achillessehne davon, doch die Kosten für Röntgenaufnahmen, Eingriff und Medikamente strapazieren das Familienbudget enorm. Rund 1500 Franken sind bereits angefallen, Mutter Claudia Vonäsch rechnet bis zum Ende der Behandlung mit bis zu 3000 Franken. Zu 20 Minuten sagte sie: «Unsere Campingferien im nächsten Sommer müssen wir wohl streichen.»

«Hätte niemals damit gerechnet»

So weit kommt es nun aber nicht: Das Crowdfunding, das die Vonäschs zwecks finanzieller Unterstützung ins Leben riefen und nur schleppend anlief, geht mittlerweile durch die Decke: Während der Zähler noch am Dienstagabend bei 230 Franken stand, wurden bis am Mittwochabend über 10’000 Franken gesammelt. Damit wurde das Spendenziel von 2500 Franken um mehr als das Vierfache übertroffen.

«Ich bin völlig überwältigt», sagt Claudia Vonäsch. «Nie und nimmer hätte ich mit solch einer Reaktion gerechnet.» Als sie am Mittwochmorgen die E-Mail erhalten habe, wonach das Spendenziel bereits erreicht sei, habe sie zunächst an einen Fehler geglaubt, so die zweifache Mutter. «Auf Gofundme.com sah ich dann, dass bereits rund 4500 Franken eingegangen waren. Ich wusste nicht einmal, dass man auf dieser Plattform über das Spendenziel hinaus sammeln kann.»

Die immense Unterstützung erklärt sich Vonäsch damit, dass das Tierwohl vielen Schweizerinnen und Schweizern am Herzen liege. «Und vielen war es offenbar ein Anliegen, dass wir im Sommer trotzdem in unsere Campingferien gehen können», sagt sie.

Andere Betroffene unterstützen

Diese sind nun also gerettet. Doch was fangen die Vonäschs mit dem restlichen Überschuss an? «Einen Teil werden wir an Leute spenden, deren Katze ebenfalls angefahren wurde und die danach auf den Behandlungskosten sitzen geblieben sind, weil sich der Lenker oder die Lenkerin nicht gemeldet hat», sagt die 35-Jährige. Einen weiteren Teil will die Familie aufwenden, um ihre Schulden zu tilgen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben.

In die Campingferien darf Pändu übrigens nicht mit. Gleichwohl profitiert auch er vom Crowdfunding-Überschuss, wie Vonäsch versichert: «Ein neuer Katzenbaum liegt auf jeden Fall drin – allerdings erst in etwa zwei Monaten, wenn er wieder klettern darf.»

