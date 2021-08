Opfer meldet sich zu Wort - «Völlig unverständlich, wie eine Richterin so etwas sagen kann»

Nach dem revidierten Urteil zum Basler Vergewaltigungsprozess äussert sich die betroffene Frau via ihrer Anwältin und in einem Schreiben zu Wort. Die Rechtsprechung habe sie schockiert. Nun wolle sie für ein gerechtes Urteil kämpfen.

1 / 10 Am 1. Februar 2020, kurz nach 7 Uhr, wurde auf offener Strasse eine Frau vor ihrer Haustür vergewaltigt. Im Zusammenhang mit der Tat wurde am 12. Februar ein 31-jähriger Portugiese verhaftet. Nun muss er sich deswegen vor Gericht verantworten. Privat Beiden Tatverdächtigen wird von einem Zeugen ein problematischer Alkoholkonsum nachgesagt. Sie streamten ihren Party-Exzesse der Tatnacht auf Facebook und teilten auf Social Media auch sonst nicht zu knapp Fotos und Videos von Trinkgelagen. Privat Der Tatverdächtige stellte sich am 12. Februar freiwillig bei der Polizei. In Begleitung von Angehörigen erschien er am Vormittag auf der Clara-Wache. JSD BS

Ein 33-jähriger Portugiese wurde im August 2020 wegen einer gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung in der Elsässerstrasse in Basel verurteilt. Er ging in Berufung. Das überholte Urteil schockierte über die Landesgrenzen hinweg: Das Gericht reduzierte seine Strafe von 4,25 Jahren Gefängnis auf 36 Monate. Dies erlaubte es dem Gericht, die Hälfte der Freiheitsstrafe bedingt auszusprechen.

Via ihrer Rechtsvertreterin Miriam Riegger wendet sich nun das Opfer das erste Mal zu Wort. «Zu Beginn, also kurz nach der Urteilsbegründung, hatte meine Klientin das Ausmass der Äusserungen des Gerichts noch gar nicht richtig realisiert», so die Anwältin. Die Worte der Gerichtspräsidentin hätte sie nicht richtig einordnen können. «Sprich, was ihr vom Gericht vorgeworfen wurde, dass sie angeblich eine Mitschuld an der schrecklichen Tat zu tragen haben soll», so Riegger.

«Frauen werden sich nicht mehr trauen, Missbrauch anzuzeigen»

Für die betroffene Frau sei es unverständlich, wie eine Richterin, «also sogar eine Frau», so etwas sagen könne. Sie mache sich «grosse Sorgen» für die Zukunft, dass man wegen eines kürzeren Rocks oder eines grösseren Ausschnitts verurteilt werde, man hätte einen sexuellen Missbrauch provoziert. «Das ist eine völlig falsche Signalwirkung», so Riegger. « Nach Ansicht meiner Klientin werden darum viele betroffene Frauen sich in Zukunft noch weniger zu einer Anzeige trauen oder es sich mehr als zweimal überlegen, ob sie eine Anzeige erstatten oder nicht, weil sie dann immer damit rechnen müssen, ihnen werde eine Mitschuld angelastet», so die Opfervertreterin.

Agota Lavoyer, Experin für sexualisierte Gewalt und Opferhilfeberaterin teilt auf Twitter einen Beitrag, den sie vom Opfer erhalten habe. «Ich bin richtig enttäuscht über das Urteil», schreibt die Betroffene. Die Anteilnahme berühre sie sehr. Weiter bedankt sie sich bei Lavoyer: «Ich danke ihnen von Herzen für ihre Stellungnahme, die mir zeigt, dass ich mir keine Schuld zuweisen muss. Die Opferhilfeberaterin hat sich nach dem revidierten Urteil für die betroffene Frau eingesetzt. Sie wolle weiter kämpfen «für ein gerechtes Urteil», so das Opfer.