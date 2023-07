Arbon: Anwohner sind ausser sich als ein Vogel in der Voliere stirbt

Am Wochenende verendete ein Vogel in der Voliere der Stadt Arbon. Anwohnerinnen und Anwohner kritisieren die Hygienemassnahmen. Das Veterinäramt des Kanton Thurgau führt amtliche Kontrollen durch.

Darum gehts Am Freitag fand eine Anwohnerin einen toten Vogel in der Arboner Voliere.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt kritisieren die Sauberkeit des Wassers und die Haltung der Vögel.

Nachdem Bilder auf Social Media veröffentlicht wurden, schaltete sich auch das Veterinäramt ein.

Die Voliere gehört der Stadt Arbon, wobei die Tiere von einer Privatperson gepflegt werden.

Das ist passiert

Am Freitag postet eine Anwohnerin aus Arbon TG ein Bild eines Vogelgeheges auf Facebook. Darauf zu sehen sind äusserst unsaubere Wasserschalen. Anwohnerinnen und Anwohner sind entsetzt über den Zustand des Vogelgeheges. «Der Käfig ist mir schon lange ein Dorn im Auge. Das ist Tierquälerei», schreibt jemand. Andere appellieren an die Stadt und an das Veterinäramt. «Wann wird hier endlich eingegriffen», schreibt eine Userin.

Zwei Tage später postet dieselbe Anwohnerin ein weiteres Bild der gleichen Voliere. Nur diesmal liegt ein toter Vogel am Boden.

Das sagt eine Anwohnerin

Die Anwohnerinnen und Anwohner sind völlig ausser sich. «Wem gehört das Vogelgefängnis? Ich möchte Anzeige erstatten», schreibt ein User. Eine besorgte Anwohnerin hat sich bei 20 Minuten gemeldet. Der Käfig sehe schon lange so aus. «Kein frisches Wasser, sondern giftgrün verkotet und dreckig», sagt die Leserin. Man solle sich an der Voliere in St. Gallen ein Beispiel nehmen. «Das hier ist kein vogelgerechtes Gehege.»

Das sagt das Veterinäramt

Dem Veterinäramt Thurgau ist die Voliere bekannt. «In der Vergangenheit wurden Mängel festgestellt, welche auf Anordnung des Veterinäramts hin behoben wurden», schreibt Robert Hess, Amtsleiter des Veterinäramts im Kanton Thurgau.

Nun wird das Veterinäramt vor Ort erneut amtliche Kontrollen durchführen und gegebenenfalls erforderliche Massnahmen anordnen. Für die Pflege der Tiere hat die Stadt Arbon eine Privatperson angestellt, heisst es auf Anfrage beim Veterinäramt.

Das sagt die Stadt Arbon

Der zuständige Stadtrat Daniel Bachofen traf sich am Montagmittag mit dem Betreuer der Voliere vor Ort, um sich selbst ein Bild zu machen. Der tote Vogel, den der Betreuer entfernte, wies keinerlei Spuren einer Vergiftung, von Parasiten oder äusserer Einwirkung auf. Der Betreuer der Voliere gehe deshalb von einem natürlichen Tod infolge Alters aus.

«Auch wenn gegenwärtig in den sozialen Medien negative Kommentare dominieren, gibt es doch zahlreiche Personen, welche die Voliere gern und oft besuchen und diese sehr schätzen.» Thomas Steccanella, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Arbon

Ausserdem verfügen die Vögel in der Arboner Voliere über deutlich mehr Platz, als gesetzlich vorgeschrieben ist. «Dabei ist auch der Innenraum der Voliere für die Vögel sehr wichtig», so Steccanella. Dieser sei für die Besuchenden jedoch nicht einsehbar. «Ob eine Voliere etwas Zeitgemässes ist, ist eine Frage der subjektiven Einschätzung», so Steccanella.