WM 2022: Vogel kotet England-Star Luke Shaw an

WM 2022 : Vogel kotet England-Star an – Teamkollegen lachen sich kaputt

Am Sonntag steht für die Engländer gegen Senegal (20.00 Uhr bei uns live) der WM-Achtelfinal auf dem Programm. Im Vorfeld der Partie um den Viertelfinaleinzug ( den Spielplan findest du hier ) und nach dem grossen 3:0-Sieg gegen Wales im «Battle of Britain» ist die Stimmung bei den «Three Lions» gut.

Teamkollegen lachen sich kaputt

Die Star-Kicker von der Insel sind blendend aufgelegt. Alle ausser Luke Shaw (27). Der Manchester-United-Verteidiger muss sich beim gemeinsamen Abendessen in Katar über eine tierische Attacke ärgern. Ein Vogel kotet Shaw nämlich während des gemeinsamen Essens an. Teamkollege Mason Mount (23) hält die Szene auf Video fest, fängt auch ein, wie City-Star Jack Grealish (27) in hysterisches Gelächter ausbricht.