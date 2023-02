Zürcher Weinland: Vogelgrippe bei privater Schwan-Haltung ausgebrochen

Bereits im November 2022 kam es in der Schweiz zu Fällen des Vogelgrippe-Virus. Damals waren ein Graureiher und ein Pfau in Winterthur betroffen: Nun ist das Virus in einer privaten Schwarzschwanhaltung in Trüllikon im Zürcher Weinland ausgebrochen. Betroffen waren fünf Schwarzschwäne. Das Veterinäramt Zürich hat den betroffenen Betrieb gesperrt und die wenigen dort verbleibenden und von der Seuche gefährdeten Tiere getötet.