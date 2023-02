Kanton Aargau : Die Möwe drehte sich auffällig im Kreis – erster Vogelgrippe-Fall bei Wildvogel

Eine in der Gemeinde Döttingen aufgefundene Lachmöwe wurde positiv auf Aviäre Influenza (Vogelgrippe) getestet. Dies ist in diesem Winter der erste Vogelgrippefall bei einem Wildvogel im Kanton Aargau. Der Veterinärdienst habe eine Meldung zu einer neurologisch auffälligen, sich im Kreis drehenden Möwe erhalten. Ein Tierarzt habe die Möwe eingeschläfert. Die externe Laboruntersuchung habe den Vogelgrippeverdacht nun bestätigt.



Es ist der erste Fall im Kanton Aargau eines an Vogelgrippe erkrankten Wildvogels in diesem Winter. In anderen Kantonen sind bereits mehrere Fälle des Vogelgrippevirus aufgetreten. Der Bund hatte deshalb im November 2022 die gesamte Schweiz zum Vogelgrippe-Kontrollgebiet erklärt und Schutzmassnahmen angeordnet. Diese dienen dazu, den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel und somit eine Ansteckung des Hausgeflügels zu verhindern. Der aktuelle Vogelgrippefall bei einem Wildvogel im Kanton Aargau mache die Bedeutung der Einhaltung der angeordneten Massnahmen deutlich. Zusätzliche Massnahmen seien zurzeit nicht vorgesehen.