H5N1: Fast 600 Seelöwen sterben in Peru an Vogelgrippe

An der Küste Perus sind Hunderte verendete Seelöwen und Zehntausende tote Wildvögel gefunden worden. Sie alle trugen das Vogelgrippe-Virus in sich, das sich derzeit rasant ausbreitet – und zunehmend auch zur Gefahr für Säugetiere wird.

Darum gehts Die Liste der an der Vogelgrippe verstorbenen Säugetiere ist länger geworden.

In Peru konnte bei knapp 600 toten Seelöwen das H5N1-Virus nachgewiesen werden.

Damit steigt die Zahl der weltweit an Vogelgrippe gestorbenen Säugetiere weiter an.

Zuvor wurden schon an H5N1 gestorbene Füchse, Otter, Katzen und Grizzlys gemeldet.

Sorge bereitete auch ein grosser Ausbruch in einer spanischen Nerzfarm im Herbst 2022.

In Peru sind in den vergangenen Wochen fast 600 Seelöwen und Zehntausende Wildvögel an der Vogelgrippe verendet. Nach der Entdeckung von 55’000 an der Vogelgrippe gestorbenen Wildvögeln sei festgestellt worden, dass die hochansteckende Tierkrankheit auch für den Tod von 585 Seelöwen verantwortlich sei, teilte die Naturschutzbehörde Sernanp am Dienstag mit. Die Seelöwen waren in sieben verschiedenen Meeresschutzgebieten entdeckt worden.

Zu den verendeten Vögeln gehörten demnach Pelikane, verschiedene Möwenarten und Pinguine. Labortests hätten den Vogelgrippe-Erreger H5N1 nun auch in den toten Seelöwen nachgewiesen, hiess es. Die Behörden kündigten daraufhin eine stärkere Überwachung an. Die peruanische Forst- und Wildtierbehörde Serfor forderte ihrerseits Menschen auf, den Kontakt mit Seelöwen und Seevögeln am Strand zu vermeiden, und darauf auch bei ihren Haustieren zu achten.

Bisher waren Vogelgrippe-Infektionen bei Säugetieren eher selten

Wegen der seit Ende des vergangenen Jahres in Europa, Nord- und Südamerika grassierenden Vogelgrippe hatten die peruanischen Behörden bereits im Dezember mindestens 37’000 Hühner gekeult. Zuvor waren in dem südamerikanischen Land bereits rund 14’000 Seevögel verendet, vor allem Pelikane. Nach Angaben der landwirtschaftlichen Gesundheitsbehörde Senasa war die Vogelgrippe mit Zugvögeln nach Südamerika gelangt.

Der Vogelgrippe-Erreger H5N1 kann in seltenen Fällen auch andere Säugetiere und Menschen infizieren und dann schwere Erkrankungen auslösen. Die Fälle scheinen zuzunehmen: Kürzlich wurde der Krankheitserreger bei Füchsen und Ottern in Grossbritannien, einer Katze in Frankreich und Grizzlybären in den USA nachgewiesen. Bei allen Säugetieren wurde vermutet, dass sie zuvor infizierte Vögel gefressen hatten.

Ausbruch auf Nerzfarm – «auf jeden Fall ein Warnsignal»

Virus auch in der Schweiz

Auch hierzulande grassiert die Vogelgrippe schon seit Monaten. Bereits im Herbst 2022 riet der Bund zur erhöhten Wachsamkeit und befand: Alarmstufe orange. Schon damals wurden in der Schweiz immer wieder an H5N1 verendete Tiere gefunden: etwa in einer privaten Tierhaltung in der Gemeinde Seuzach.

Auch aktuell gibt es Fälle bei Wild- und Hausvögeln. So wurde das Virus etwa bei einer Mittelmeermöwe in Sursee und in einer privaten Schwarzschwanhaltung im Zürcher Weinland nachgewiesen.

Ebenfalls entdeckt wurde H5N1 bei zwei toten Vögeln im Kanton Basel-Stadt. Dort waren es eine Lachmöwe und ein Graureiher.

