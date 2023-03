Vogelgrippe-Virus in Zürich entdeckt – Betrieb bei Pfäffikersee gesperrt

In der Umgebung des Pfäffikersees wurde in einem privaten Betrieb mit rund vierzig Legehennen das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen.

Das Vogelgrippe-Virus tritt sowohl in der Schweiz als auch in weiten Teilen Europas seit einiger Zeit vermehrt auf. In diesem Winter haben sich mehrere Hundert Wildvögel verteilt über die Schweiz angesteckt. Nun wurde in einem privaten Betrieb in der Umgebung des Pfäffikersees das Virus bei Legehennen nachgewiesen. Dies teilt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am Dienstagnachmittag mit.