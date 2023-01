Brennpunkt Europa: «Vogelliebhaber» und «Legende der 90er-Jahre» – das ist das EU-Battle Best-of

Europapolitik-Experte Nicola Forster und SVP-Chefstratege Christoph Blocher kreuzten am Dienstag verbal die Klingen. Zuvor gab es Plädoyers von Personen, die klare Standpunkte zum Verhältnis von der Schweiz und Europa haben. Dabei kam es auch zum Schlagabtausch zwischen Sanija Ameti von der Operation Libero und Blocher. Das Best of der Veranstaltung siehst du hier in den Videos.