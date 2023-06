Chair Airlines: Vogelschlag am Flughafen Zürich zwingt Chair-Flieger zum Startabbruch

Das ist passiert

Ein Airbus A320-214 mit Destination Hurghada des Schweizer Flugunternehmens Chair musste am frühen Sonntagmorgen einen Startabbruch durchführen. Der Grund: Ein Vogel, das ins Triebwerk des Flugzeugs mit 92 Passagieren an Bord kam. Das teilt Tiziano Ponseggi von Chair Airlines am Sonntag in einer Mitteilung mit.