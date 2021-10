Genf nach Larnaka via Zürich – Vogelschlag zwingt Swiss-Maschine zur Landung

Die Crew entschied, das Flugzeug in Zürich zu landen und dort inspizieren zu lassen, statt erst in Zypern.

Ein Flugzeug der Swiss-Flotte musste am Sonntag in Zürich zwischenlanden.

Der Screenshot eines News-Scouts zeigt, wie ein Flieger von Genf losfliegt, eine Schlaufe über Florenz dreht, nur um danach in Zürich zu landen. Das eigentliche Ziel des Fluges LX2362? Larnaka in Zypern. Mediensprecherin der Swiss, Elena Stern, erklärt auf Anfrage, wie es zu dem eigenartigen Kurztrip nach Zürich kommen konnte: «Grund für die Landung in Zürich ist ein Vogelschlag gewesen», sagt Stern.

Flieger gewechselt

Die Cockpit-Crew hat sich trotzdem entschieden, sicherheitshalber zurückzufliegen und das Flugzeug in Zürich inspizieren zu lassen, statt erst in Larnaka. In Zürich konnten die Passagiere und die Crew das Flugzeug wechseln und weiterfliegen. «Die Inspektion dauert eine Weile und damit die Passagiere so schnell wie möglich von A nach B kommen, wird das Flugzeug gewechselt», erklärt Stern die Umstände. In Gefahr sei niemand gewesen.