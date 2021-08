Viele geschwächte Jungtiere - Vogelwarte rettet über 50 Mauersegler vor dem Tod

1 / 5 Die Vogelwarte Sempach hat aktuell über 50 junge Mauersegler aufgenommen. Schuld ist vor allem der nasse Frühling, weil es dadurch weniger Insekten in der Luft hatte. Vogelwarte Sempach Zudem haben die Mauersegler eine kurze Brutzeit im Vergleich zu anderen Vogelarten. Das Bild zeigt einen Jungvogel. Wikipedia/ Klaus Roggel/ CC BY-SA 3.0 Mauersegler gehören zu den Zugvögeln und sind nur im Sommer in der Schweiz anzutreffen. Zudem leben sie vor allem in den Lüften, wo sie schlafen und sich paaren. Wikipedia/ Tomasz Kuran/ CC BY-SA 3.0

Darum gehts Die Vogelwarte Sempach hat über 50 junge Mauersegler aufgenommen.

Da der diesjährige Frühling sehr regnerisch war, hatten die jungen Mauersegler sehr wenig Zeit, um zu Kräften zu kommen.

Im Vergleich zu anderen Vogelarten haben die Mauersegler aber auch eine kurze Brutzeit.

Mauersegler sind Zugvögel und sind von Mai bis August über in der Schweiz.

In der Pflegestation der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach halten derzeit viele junge Mauersegler das Pflegepersonal auf Trab: Obschon die Vogelwarte derzeit 50 junge Mauersegler pflegt, könnten es aber bis in den September hinein noch mehr werden, wie die Vogelwarte in einem Instagram-Post schreibt. Schuld daran ist vor allem der nasse Frühling: «Wenn es viel regnet, hat es weniger Insekten in der Luft und damit weniger Nahrung für die Mauersegler», so Livio Rey, Biologe an der Vogelwarte Sempach, gegenüber 20 Minuten.

«Zwar können junge Mauersegler in eine Art Hungerschlaf gehen, genannt Torpor, indem Körperfunktionen zurückgefahren und somit eine geringe Nahrungszufuhr vorübergehend kompensiert werden kann», so Rey weiter. «Mehr als rund eine Woche können sie so aber nicht überdauern, da sie sonst zu schwach sind, um in freier Wildbahn zu überleben», wie der Biologe weiter ausführt. Dazu komme, dass die Jungtiere nicht wie ihre älteren Artgenossen einfach dem Unwetter ausweichen können, indem sie bis zu mehrere 100 Kilometer fliegen.

So rettest du einen Mauersegler Darauf solltest du achten Wenn du einen Mauersegler am Boden siehst, kannst du grundsätzlich davon ausgehen, dass etwas mit dem Vogel nicht stimmt. Denn im Normalfall befindet sich diese Vogelart immer in der Luft, wo sie auch schläft und sich paart. Falls du trotzdem einen Mauersegler findest, solltest du laut Vogelwarte folgendes tun: Hebe den Segler vorsichtig auf deine Hand. Strecke nun deine Hand über deinen Kopf. Damit schaffst du mehr Abstand zum Boden und somit einen leichteren Start für den Segler. Den Vogel aber nicht aufwerfen! Falls der Segler nicht wieder von alleine wegfliegt, dann wende dich an die Vogelwarte. Sie vermittelt dich an die nächstgelegene Pflegestation weiter. Weitere Informationen findest du beim Ratgeber der Vogelwarte. Das private Aufziehen von Vögeln ist durch das Jagdgesetz nämlich verboten und darf daher nur von berechtigten Personen und Pflegestationen vorgenommen werden.

Aber nicht nur der regnerische Frühling macht den Jungtieren zu schaffen, sondern die Mauersegler haben im Vergleich zu anderen Vogelarten ebenfalls eine kurze Brutzeit. «Sie kommen erst Anfang Mai in der Schweiz an und verlassen uns bereits Anfang August wieder», so Rey. In anderen Jahren hatte man auch schon mehr Mauersegler in der Pflegestation. Laut Rey ist es auch gut möglich, dass einige Mauersegler gar nicht zu brüten begonnen haben, oder dass die Segler ihre Brut früh abgebrochen haben.

Auch in heissen Sommern müssen Mauersegler gepflegt werden, da sie an Orten brüten, wo es im Hochsommer sehr heiss werden kann, beispielsweise unter Dachziegeln. «Die Jungtiere suchen dann nach einer Abkühlung am Nesteingang und können so abstürzen. In diesem Sommer gab es kaum solche Tage, weshalb auch weniger Jungtiere abgestürzt sind», wie Rey erklärt. Die Jungtiere werden nun in der Vogelwarte mit genügend Futter aufgepäppelt und von dort wieder freigelassen, sodass sie ebenfalls für den langen Flug nach Afrika bereit sind.