«Sie sieht fantastisch aus» : «Vogue»-Chefin Anna Wintour verteidigt Cover mit Kamala Harris

Das Foto der künftigen US-Vizepräsidentin in Jeans und Turnschuhen auf dem Cover der Vogue sorgte für Kritik. Nun hat sich Mode-Päpstin Anna Wintour zur Wahl des Titelbildes geäussert.

Für Verwunderung sorgte, dass eine vom selben Fotografen gemachte Aufnahme der 56-Jährigen in einem eleganten blassblauen Hosenanzug im Innenteil der «Vogue» und nicht auf dem Titel landete.

«Vogue»-Chefin Anna Wintour hat ein umstrittenes Foto der künftigen US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf der Titelseite des Modemagazins verteidigt. Die lässig wirkende Aufnahme sei «fröhlich und optimistisch», sagte Wintour in einem am Dienstag veröffentlichten Podcast der «New York Times»-Journalistin Kara Swisher. Das Foto sei «charmant und so entspannt» – und Harris sehe «fantastisch» aus.