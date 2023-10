Voice of Germany: Priti Pawar verzückt Millionenpublikum

Vor Millionen von Zuschauern und einer Jury voller Musik-Stars performte sie bei der Castingshow «The Voice of Germany» eine eigene Kreation des Liedes «Barbie Girl». Und wie: Gleich zwei Jurymitglieder wollten die 28-Jährige in ihrem Team aufnehmen – Rapperin Shirin David und der irische Sänger Ronan Keating.

Einladung kam unerwartet

Letztlich landete die St. Gallerin bei der irischen Musikikone, die mit Hits wie «When you say nothing at all» Weltberühmtheit erlangte. «Es war total surreal, ich habe vor Ort nicht wirklich viel realisiert», sagt Pawar gegenüber 20 Minuten. Bis jetzt ging die 28-Jährige der Musik nur hobbymässig nach, hatte ein paar kleinere Auftritte, bei denen die Leidenschaft vor dem Geld stand.