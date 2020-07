Dubler-«Mohrenköpfe»

Volg bezeichnet Süssigkeit als «Eiweissmasse mit Migrationshintergrund»

Shitstorm für Volg: Eine Filiale nannte Dubler-«Mohrenköpfe» auf einem Schild «mit Schoggi überzogni Eiwiissmassä mit Migrationshintergrund». Die Tafel wurde inzwischen entfernt.

«Mit Schoggi überzogni Eiwiissmassä mit Migrationshintergrund :-)», preist ein Schild in einer Volg-Filiale die Dubler-«Mohrenköpfe» an. Auf Twitter sorgt die Aktion für Wirbel.

«Verblödender Scherzkeks?»

Manche rätseln spöttisch über den möglichen Autor des Schilds. «Ist die Filialleitung grad in den Ferien und der Schildlimacher ein Scherzkeks am Verblöden?», fragt ein Twitterer. Der Kolumnist Peter Schneider lässt durchblicken, dass der Scherz seiner Meinung nach richtig in die Hose ging. «Schenkelklopf! Lauthalsschmunzel! Lustighab», so sein Kommentar dazu.