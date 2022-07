Frenkendorf BL: Volg mit Metallstange ausgeraubt – 18-Jähriger ist in Haft

Dieser Mann raubte im Mai die Volg-Filiale in Frenkendorf BL aus.

Am 20. Mai wurde die Volg-Filiale in Frenkendorf BL ausgeraubt. Der Täter bedrohte die Angestellten mit einer Metallstange und entkam mit einer Beute von mehreren Tausend Franken. Nun hat die Baselbieter Staatsanwaltschaft einen Verdächtigen identifiziert, wie sie am Dienstag mitteilte. Es handelt sich um einen inzwischen 18-jährigen somalischen Staatsangehörigen, der im Kanton Zürich wohnt.