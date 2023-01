Mann überfällt Volg-Filiale in Staufen

Der Überfall auf die Volg-Filiale in Staufen ereignete sich am helllichten Tag.

In Staufen hat ein Mann die Volg-Filiale überfallen.

Am Samstagmittag überfiel ein Unbekannter die Volg-Filiale in Staufen und erbeutete Bargeld. Trotz sofortiger Fahndung gelang dem Täter die Flucht, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.



Die Kapuze seiner Winterjacke über den Kopf geschlagen und maskiert habe der Unbekannte kurz nach 12.30 Uhr den Laden betreten. Dort habe er die Angestellte an der Kasse mit einem Messer bedroht und Geld gefordert.