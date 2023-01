Herzogenbuchsee BE: Volk lehnt Budget ab – jetzt müssen Kinder auf Schulausflüge verzichten 

Ausflüge, Exkursionen, Projekte, Landschulwochen, besondere Anlässe und Aktivitäten ausserhalb des obligatorischen Unterrichts fallen in Herzogenbuchsee bis auf Weiteres aus. Bis zum Vorliegen eines genehmigten Haushaltsbudgets für 2023 kann nur noch «unumgänglichen Verpflichtungen» in der Gemeinde nachgegangen werden. Was die meisten Dorfbewohnerinnen und -bewohner wahrscheinlich nicht vorausgesehen haben: Dies betrifft auch die Schulen. In einem Brief an die Elternschaft wurde darüber informiert, dass vorerst «auf alles zu verzichten ist, was nicht verpflichtend ist».