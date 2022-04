Diskussion sei überfällig: Volk soll über Neutralität abstimmen

In der Schweiz soll das Volk entscheiden, wie die Neutralität künftig ausgerichtet wird: Dies streben Aussenpolitiker aus dem Parlament an. «Die Neutralität gehört zur DNA der Schweiz, deshalb braucht es eine Volksabstimmung», sagt FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann laut «SonntagsZeitung» . Konkret sollen den Stimmberechtigten neue Gesetze vorgelegt werden, die nun von der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats ausgearbeitet und danach ins Parlament gebracht werden. Portmann sagt, er habe in der Kommission den Antrag durchgebracht, dass diese gesetzgeberisch tätig werde. Der Krieg in der Ukraine würde uns dazu zwingen, die Neutralität neu auszuhandeln.