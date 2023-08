Michael Wendler kommt zu Daniel Stricker in die Schweiz

Der Schlagersänger tobte vor Wut, schrieb aber zuversichtlich auf Telegram: «Nichts kann aufhalten, was kommt: Die Rückkehr des Königs.»

Michael Wendler will nach einer vierjährigen Konzertpause auf «Egal»-Konzert-Tour gehen.

Er werde zudem in Österreich, Spanien und «vielleicht noch» Italien auftreten, schreibt der Sänger auf Telegram – in Deutschland findet 2024 kein Konzert statt.

«Strickers Freiheit» befindet sich in Volketswil und wurde von Corona-Skeptiker Daniel Stricker ins Leben gerufen.

Nach der Absage für «Schlager unter Palmen» will Michael Wendler seine «Egal»-Tour in der Schweiz bei «Strickers Freiheit» starten.

Bei «Schlager unter Palmen» erhielt der Veranstalter derart viel negatives Feedback , dass er Michael Wendler (51) doch nicht auftreten lassen wollte. Somit wurde dem Schlagersänger der Auftakt für seine «Egal»-Tour verwehrt, doch nun wurde er von Daniel Stricker (52) dazu in die Schweiz eingeladen.

Der Tourauftakt bei Stricker soll am 4. Mai 2024 stattfinden. Anschliessend gehe es «nach Österreich und Spanien und vielleicht noch Italien», schreibt der Schlagersänger weiter. In Deutschland soll es kein Konzert geben – dazu folgt keine weitere Erklärung.

Wendlers «Rückkehr des Königs» gestaltete sich bisher schwierig

Auch seine Kollegen aus der Schlagerszene, Ross Antony (49), Julian David (34) und die Band Zeitflug, hatten sich nach Bekanntgabe distanziert – was Wendler rasend machte. Er gab sich am Ende seines Facebook-Posts aber zuversichtlich und schrieb: «Nichts kann aufhalten, was kommt: die Rückkehr des Königs.»